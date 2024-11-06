Євро подешевшав на 82 копійки: А скільки коштує долар 7 листопада

Після виборів у США курс євро знижується

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 7 листопада, курс гривні відносно долара впав на 2 коп. і складає 41,4562 за 1 долар.

Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта подорожчала на 82 коп. і становить 44,3374 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 6 листопада, склав 41,24 грн, курс продажу – 41,74 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,48 грн, для продажу – 45,32 грн.