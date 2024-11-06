Міжнародні резерви України скоротилися другий місяць поспіль, у жовтні – на $2,3 млрд
Міжнародні резерви України станом на 1 листопада, за попередніми даними, становили $36,6 млрд. У жовтні вони знизилися на $2,3 млрд, або на 6%, повідомляє пресслужба Національного банку.
Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку, запевняють у НБУ.
Скорочення резервів у жовтні зумовлене валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.
Чистий продаж валюти НБУ у жовтні становив $3,4 млн.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $943,4 млн, з яких:
→ $710 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
→ $186 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
→ $21,6 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
→ $11,6 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
→ $14,2 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $87,9 млн.
Водночас минулого місяця на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1,99 млрд. З цієї суми:
→ $1,1 млрд – від Міжнародного валютного фонду;
→ $569,1 млн – від розміщення валютних ОВДП;
→ $289,5 млн – від уряду Канади;
→ $21,6 млн – грантові кошти від уряду Сербії.
У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $143,8 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,6 місяця майбутнього імпорту.
За прогнозом Національного банку, рівень міжнародних резервів за підсумками грудня 2024 року сягне $43,6 млрд, враховуючи запевнення щодо фінансування, надані партнерами.
- Міжнародні резерви України станом на 1 вересня досягли $42,33 млрд, збільшившись у серпні на 13,7% або на $5,1 млрд. На 1 жовтня вони становили $38,9 млрд, скоротившись за місяць на 8,1%, або на $3,4 млрд.