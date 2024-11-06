Международные резервы Украины сократились второй месяц подряд, в октябре – на $2,3 млрд

По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составили $36,6 млрд

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Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября, по предварительным данным, составили $36,6 млрд. В октябре они снизились на $2,3 млрд, или на 6%, сообщает пресс-служба Национального банка.

Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка, уверяют в НБУ.

Сокращение резервов в октябре обусловлено валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Чистая продажа валюты НБУ в октябре составила $3,4 млн.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $943,4 млн, из которых:

→ $710 млн – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

→ $186 млн – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

→ $21,6 млн – обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

→ $11,6 млн – обслуживание долга перед ЕС;

→ $14,2 млн – уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $87,9 млн.

В то же время в прошлом месяце на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1,99 млрд.

→ $1,1 млрд – от Международного валютного фонда;

→ $569,1 млн – от размещения валютных ОВГЗ;

→ $289,5 млн – от правительства Канады;

→ $21,6 млн – грантовые средства от правительства Сербии.

В октябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $143,8 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 4,6 месяца будущего импорта.

По прогнозу Национального банка, уровень международных резервов по итогам декабря 2024 года составит $43,6 млрд, учитывая заверения в финансировании, предоставленные партнерами.