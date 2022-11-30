Евро подешевел. Наличные курсы валют

В среду, 30 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5 коп. и составляет 39,79 грн. Курс продажи поднялся на 2 коп. и составил 40,44 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,15 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3 коп. и достиг 40,33 грн. Средний курс продаж опустился на 4 коп. и составляет 41,45 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,2 грн, максимальный – 40,86 грн. Для продажи минимальный курс – 41 грн, максимальный – 42,5 грн.

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Анна Ішутіна

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