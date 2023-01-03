Евро подешевел. Наличные курсы валют

Во вторник, 3 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2 коп. и составляет 40,11 грн. Курс продаж упал на 4 коп. до 40,84 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,4 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, максимальный – 41,4 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составил 41,73 грн. Средний курс продаж опустился на 7 коп. до 42,91 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,3 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 42,3 грн, максимальный – 43,4 грн.

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Анна Ішутіна

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