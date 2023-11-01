Евро подешевел. Наличные курсы валют
01.11.2023, 11:08
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В среду, 1 ноября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1 коп. и составляет 37,28 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. до 37,89 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,8 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,55 грн, максимальный – 38,35 грн.
Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях
Средний курс покупки евро свалился на 1 коп. и составил 39,48 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. до 40,42 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,6 грн, максимальный – 39,9 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Инфляция в еврозоне замедлилась до 27-месячного минимума. Но возникла угроза рецессии
- Еврокомиссия выделяет Украине 335 млн евро. Деньги разделят по пяти направлениям
Читайте также
Последние новости
Комментарии