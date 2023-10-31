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Єврокомісія виділяє Україні 335 млн євро. Гроші розділять за п'ятьма напрямками

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 16:32
Єврокомісія виділяє Україні 335 млн євро. Гроші розділять за п'ятьма напрямками - Фото
Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет Міністрів затвердив угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Фінансова допомога спрямована на підтримку України на шляху до членства в ЄС, реалізацію Угоди про асоціацію та на ліквідацію наслідків військової агресії Росії.

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Допомога в рамках Угоди надається за п'ятьма пріоритетними сферами:

- стійка та інтегрована економіка;

- підзвітність держустанов, верховенство права та безпека;

- захист навколишнього середовища та стійкість до зміни клімату;

- цифрова трансформація;

- стійке, гендерно рівне, справедливе та інклюзивне суспільство.

"Дякуємо європейським союзникам за те, що вони завжди поруч. Працюємо далі для якнайшвидшої перемоги й кращого майбутнього нашої держави", — прокоментував Денис Шмигаль.

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Роман Бриль
євросоюзєврокомісіякабмінфінансова допомога україні
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