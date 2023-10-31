Єврокомісія виділяє Україні 335 млн євро. Гроші розділять за п'ятьма напрямками

Кабінет Міністрів затвердив угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Фінансова допомога спрямована на підтримку України на шляху до членства в ЄС, реалізацію Угоди про асоціацію та на ліквідацію наслідків військової агресії Росії.

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Допомога в рамках Угоди надається за п'ятьма пріоритетними сферами:

- стійка та інтегрована економіка;

- підзвітність держустанов, верховенство права та безпека;

- захист навколишнього середовища та стійкість до зміни клімату;

- цифрова трансформація;

- стійке, гендерно рівне, справедливе та інклюзивне суспільство.

"Дякуємо європейським союзникам за те, що вони завжди поруч. Працюємо далі для якнайшвидшої перемоги й кращого майбутнього нашої держави", — прокоментував Денис Шмигаль.

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