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Еврокомиссия выделяет Украине 335 млн евро. Деньги разделят по пяти направлениям

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 16:32
Еврокомиссия выделяет Украине 335 млн евро. Деньги разделят по пяти направлениям - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет Министров утвердил соглашение о финансировании программы "Поддержка Евросоюза по восстановлению и реформам". После ее подписания Еврокомиссия выделит Украине 335 млн евро помощи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.  

Финансовая помощь направлена на поддержку Украины на пути к членству в ЕС, реализацию Соглашения об ассоциации, и на ликвидацию последствий военной агрессии России.

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Помощь в рамках Соглашения предоставляется по пяти приоритетным сферам:

- устойчивая и интегрированная экономика; 

- подотчетность госучреждений, верховенство права и безопасность;

- защита окружающей среды и устойчивость к изменению климата; 

- цифровая трансформация; 

- устойчивое, гендерно равное, справедливое и инклюзивное общество.

"Благодарим европейских союзников за то, что они всегда рядом. Работаем дальше для скорейшей победы и лучшего будущего нашего государства", — прокомментировал Денис Шмыгаль.

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Роман Брыль
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