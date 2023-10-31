Еврокомиссия выделяет Украине 335 млн евро. Деньги разделят по пяти направлениям
Кабинет Министров утвердил соглашение о финансировании программы "Поддержка Евросоюза по восстановлению и реформам". После ее подписания Еврокомиссия выделит Украине 335 млн евро помощи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Финансовая помощь направлена на поддержку Украины на пути к членству в ЕС, реализацию Соглашения об ассоциации, и на ликвидацию последствий военной агрессии России.
Помощь в рамках Соглашения предоставляется по пяти приоритетным сферам:
- устойчивая и интегрированная экономика;
- подотчетность госучреждений, верховенство права и безопасность;
- защита окружающей среды и устойчивость к изменению климата;
- цифровая трансформация;
- устойчивое, гендерно равное, справедливое и инклюзивное общество.
"Благодарим европейских союзников за то, что они всегда рядом. Работаем дальше для скорейшей победы и лучшего будущего нашего государства", — прокомментировал Денис Шмыгаль.
- 23 октября 2023 года Украина получила от ЕС 1,5 млрд евро, до конца года будет еще два транша.
- 27 октября Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине 50 млрд евро от Евросоюза.
Комментарии