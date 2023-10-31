Еврокомиссия выделяет Украине 335 млн евро. Деньги разделят по пяти направлениям

Кабинет Министров утвердил соглашение о финансировании программы "Поддержка Евросоюза по восстановлению и реформам". После ее подписания Еврокомиссия выделит Украине 335 млн евро помощи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Финансовая помощь направлена на поддержку Украины на пути к членству в ЕС, реализацию Соглашения об ассоциации, и на ликвидацию последствий военной агрессии России.

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Помощь в рамках Соглашения предоставляется по пяти приоритетным сферам:

- устойчивая и интегрированная экономика;

- подотчетность госучреждений, верховенство права и безопасность;

- защита окружающей среды и устойчивость к изменению климата;

- цифровая трансформация;

- устойчивое, гендерно равное, справедливое и инклюзивное общество.

"Благодарим европейских союзников за то, что они всегда рядом. Работаем дальше для скорейшей победы и лучшего будущего нашего государства", — прокомментировал Денис Шмыгаль.

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