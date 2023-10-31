Інфляція у єврозоні сповільнилася до 27-місячного мінімуму. Але виникла загроза рецесії

Річна інфляція в єврозоні сповільнилася до 2,9% у жовтні, і це найнижчий темп зростання цін із липня 2021 року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані Євростату.

У вересні інфляція у єврозоні становила 4,3%.

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Минулого тижня Європейський центробанк заявив, що йому вдалося впоратися із прискоренням інфляції й він припиняє політику підвищення облікової ставки. Перед цим ЄЦБ провів десять раундів підвищення, внаслідок чого ставки зросли до рекордних значень.

Опитані агентством аналітики вважають, що поки що зарано говорити про повну стабілізацію цін у єврозоні.

Поточний статистичний показник інфляції — це багато в чому результат високої бази порівняння з минулим роком, коли різко зросли ціни на енергоносії. У наступні місяці ефект високої бази порівняння втратить свій вплив, і показник інфляції, ймовірно, знову піде вгору.

Базова інфляція, яка не враховує ціни на енергоносії та харчові продукти, сповільнилася не так суттєво у жовтні: лише до 4,2% (у вересні 4,5%).

Крім бази порівняння на уповільнення інфляції у вересні вплинуло зниження економічної активності у найбільших економіках Європи. Це підтверджує паралельний звіт Євростату, де зафіксовано падіння ВВП єврозони на 0,1% у третьому кварталі. Якщо падіння триватиме у четвертому кварталі — в економіці єврозони офіційно почнеться рецесія.

ЄЦБ також стримує зайвий оптимізм: за прогнозами регулятора, інфляція сповільниться до цільового рівня у 2% тільки у 2025 році.

30 жовтня 2023 року економіка Німеччини стала на крок ближче до рецесії: падає промисловість і витрати німців.

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