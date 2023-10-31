Инфляция в еврозоне замедлилась до 27-месячного минимума. Но появилась угроза рецессии

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,9% в октябре и это самый низкий темп роста цен с июля 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре инфляция в еврозоне составляла 4,3%.

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На прошлой неделе Европейский центробанк заявил, что ему удалось справиться с ускорением инфляции и он прекращает политику повышения учетной ставки. Перед этим ЕЦБ провел десять раундов повышения, в результате чего ставки выросли до рекордных значений.

Опрошенные агентством аналитики считают, что пока еще слишком рано говорить о полной стабилизации цен в еврозоне.

Текущий статистический показатель инфляции — это во многом результат высокой базы сравнения с прошлым годом, когда резко выросли цены на энергоносители. В следующие месяцы эффект высокой базы сравнения потеряет свое влияние и показатель инфляции, вероятно, вновь пойдет вверх.

Базовая инфляция, которая не учитывает цены на энергоносители и продукты питания, замедлилась не так существенно в октябре: всего до 4,2% (в сентябре 4,5%).

Помимо базы сравнения на замедление инфляции в сентябре повлияло снижение экономической активности в крупнейших экономиках Европы. Это подтверждает параллельный отчет Евростата, где зафиксировано падение ВВП еврозоны на 0,1% в третьем квартале. Если падение продолжиться в четвертом квартале — экономика еврозоны официально вступит в рецессию.

ЕЦБ также сдерживает излишний оптимизм: по прогнозам регулятора инфляция замедлится до целевого уровня в 2% только в 2025 году.

30 октября 2023 года экономика Германии стала на шаг ближе к рецессии: падает промышленность и расходы немцев.

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