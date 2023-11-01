Євро подешевшав. Готівкові курси валют

У середу, 1 листопада, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 1 коп. і складає 37,28 грн. Курс продажу знизився на 1 коп. до 37,89 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,8 грн, максимальний – 37,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,55 грн, максимальний – 38,35 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 1 коп. і склав 39,48 грн. Курс продажу опустився на 5 коп. до 40,42 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 38,6 грн, максимальний – 39,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 40 грн, максимальний – 41,5 грн.

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