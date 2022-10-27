Евро подорожал еще на 56 копеек. Курс валют НБУ
27.10.2022, 09:03
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 октября курс гривни по отношению к евро упал на 56 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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