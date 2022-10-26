UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ощадбанк отчитался о финрезультате за три квартала: прибыль выросла в три раза

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 15:24
Ощадбанк отчитался о финрезультате за три квартала: прибыль выросла в три раза - Фото
Фото: Ощадбанк/Facebook

Государственный Ощадбанк задекларировал прибыль в 2,71 млрд грн за январь-сентябрь 2022 года, что в три раза больше (849,3 млн грн) показателя прибыли за три квартала прошлого года. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на отчетность банка.  

За сентябрь Ощадбанк отчитался о прибыли в 371,4 млн грн, за август – 2,84 млрд грн, за июль – 3,53 млрд грн. По итогам первого полугодия убыток госбанка составил 4,03 млрд грн. За весь 2021 год Ощадбанк получил 1,1 млрд грн прибыли. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Положительный результат от переоценки и от сделок купли-продажи за три квартала составил 8,76 млрд грн. 

В Ощадбанке в сентябре отмечали, что доформирование резервов в январе-августе на 8,5 млрд грн было компенсировано торговым доходом примерно на такую же сумму, полученным преимущественно за счет переоценки деривативов в капитале (речь идет об индексированных ОВГЗ). 

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала Ощадбанка на 1 октября – 16,11%. 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ощадбанк прибыль ОВГЗ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 