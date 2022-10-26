Ощадбанк отчитался о финрезультате за три квартала: прибыль выросла в три раза
Государственный Ощадбанк задекларировал прибыль в 2,71 млрд грн за январь-сентябрь 2022 года, что в три раза больше (849,3 млн грн) показателя прибыли за три квартала прошлого года. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на отчетность банка.
За сентябрь Ощадбанк отчитался о прибыли в 371,4 млн грн, за август – 2,84 млрд грн, за июль – 3,53 млрд грн. По итогам первого полугодия убыток госбанка составил 4,03 млрд грн. За весь 2021 год Ощадбанк получил 1,1 млрд грн прибыли.
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Положительный результат от переоценки и от сделок купли-продажи за три квартала составил 8,76 млрд грн.
В Ощадбанке в сентябре отмечали, что доформирование резервов в январе-августе на 8,5 млрд грн было компенсировано торговым доходом примерно на такую же сумму, полученным преимущественно за счет переоценки деривативов в капитале (речь идет об индексированных ОВГЗ).
Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала Ощадбанка на 1 октября – 16,11%.
- 12 июля приватизацию Ощадбанка поставили на паузу.
- 25 июля из-за войны Ощадбанк за первое полугодие зафиксировал убыток 4,03 млрд грн.
- 5 октября Ощадбанк заплатил штраф АМКУ за покупку рыбной ярмарки без разрешения.
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