Евро продолжает дорожать. Наличные курсы валют

Фото: Юлия Березовская / пресс-центр НБУ

В среду, 15 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1 коп. и составляет 39,49 грн. Курс продажи вырос на 1 коп. — до 40,03 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,9 грн, максимальный – 39,7 грн. Для продажи минимальный курс – 39,93 грн, максимальный – 40,1 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составляет 42,56 грн. Курс продаж вырос на 8 коп. — до 43,34 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,75 грн, максимальный – 42,9 грн. Для продажи минимальный курс – 43,19 грн, а максимальный – 43,7 грн.

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