Євро продовжує дорожчати. Готівкові курси валют

Фото: Юлія Березовська / пресцентр НБУ

У середу, 15 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 1 коп. і складає 39,49 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. — до 40,03 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,9 грн, максимальний – 39,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,93 грн, максимальний – 40,1 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 7 коп. і становить 42,56 грн. Курс продажу виріс на 8 коп. — до 43,34 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,75 грн, максимальний – 42,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,19 грн, а максимальний – 43,7 грн.

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