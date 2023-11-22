Евро продолжил дорожать. Курс валют НБУ
22.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 ноября курс гривни по отношению к доллару существенно не изменился – 36,0453/долл. А по отношению к евро национальная валюта подешевела еще на 7 копеек – 39,4660/евро.
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