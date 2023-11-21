Депозити населення в банках зросли до 1 трильйона. Дані НБУ

Протягом жовтня, за даними НБУ, депозитний портфель загалом у банківській системі збільшився на 6,8 млрд грн (0,7%) і перевищив 1 трлн грн.

Примітно, що гривневий портфель минулого місяця зменшився на 246 млн грн (0,3%) і становив 662,7 млрд грн.

Валютні заощадження, як і попередніми місяцями, показали приріст на $246 млн (2,7%). Загалом валютний портфель становить $9,4 млрд (342,6 млрд в гривневому еквіваленті).

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Дохідність банківських заощаджень знизилась. Для гривні середня ставка опустилась на 0,2 в.п. і становить 14,1% річних. Для валютних депозитів ставка впала на 0,1 в.п. до 1,1% річних.