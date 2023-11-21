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Депозиты населения в банках выросли до 1 триллиона. Данные НБУ

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 12:05
Депозиты населения в банках выросли до 1 триллиона. Данные НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

В октябре, по данным НБУ, депозитный портфель в целом по банковской системе увеличился на 6,8 млрд грн (0,7%) и превысил 1 трлн грн.

Примечательно, что гривневый портфель в прошлом месяце снизился на 246 млн грн (0,3%) и составил 662,7 млрд грн.

Валютные сбережения, как и в предыдущие месяцы, показали прирост на $246 млн (2,7%). В общей сложности валютный портфель составляет $9,4 млрд (342,6 млрд в гривневом эквиваленте).

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Доходность банковских сбережений снизилась. Для гривни средняя ставка опустилась на 0,2 п.п. и составляет 14,1% годовых. Для валютных депозитов ставка упала на 0,1 п.п. до 1,1% годовых.


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