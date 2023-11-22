Євро продовжив дорожчати. Курс валют НБУ
22.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 22 листопада курс гривні відносно долара суттєво не змінився – 36,0453/дол. А стосовно євро національна валюта подешевшала ще на 7 копійок – 39,4660/євро.
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