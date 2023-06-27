Евро снова дорожает. Наличные курсы
27.06.2023, 11:02
Фото: Unsplash
Во вторник, 27 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3 коп. и составляет 36,63 грн. Курс продажи поднялся на 1 коп. – 37,37 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,15 грн, максимальный – 36,9 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,7 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составляет 40,19 грн. Средний курс продаж увеличился на 2 коп. до 41,1 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,65 грн.
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