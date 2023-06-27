Євро знову дорожчає. Готівкові курси

У вівторок, 27 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, впав на 3 коп. і становить 36,63 грн. Курс продажу піднявся на 1 коп. – 37,37 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,15 грн, максимальний – 36,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 7 коп. і становить 40,19 грн. Середній курс продажу збільшився на 2 коп. до 41,1 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,5 грн, максимальний – 40,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, максимальний – 41,65 грн.

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