Евро в банках подешевел. Наличные курсы
24.07.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 24 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, против пятницы, почти не изменился и составляет 36,62 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. – до 37,35 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,00 грн, максимальный – 36,95 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,60 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 7 коп. и составляет 40,66 грн. Средний курс продаж стал меньше на 4 коп. – 41,79 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,80 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,40 грн, максимальный – 42,20 грн.
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