Євро в банках подешевшав. Готівкові курси

У понеділок, 24 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти п'ятниці, майже не змінився і становить 36,62 грн. Курс продажу зріс на 1 коп. – до 37,35 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,00 грн, максимальний – 36,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,60 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 7 коп. і становить 40,66 грн. Середній курс продажу став меншим на 4 коп. – 41,79 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 39,80 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,40 грн, максимальний – 42,20 грн.