Евро в банках подорожал больше чем на 10 копеек. Доллар подешевел

Наличные курсы валют в банках во вторник двигаются разнонаправленно: доллар подешевел, евро подорожал

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Во вторник, 6 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником снизился на 7 коп. и составляет 40,96 грн. Курс продажи снизился на 9 коп. до 41,46 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,40 грн, максимальный – 41,20 грн. Для продажи минимальный курс – 41,29 грн, максимальный – 41,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 23 коп. и составляет 44,71 грн. Курс продаж повысился на 12 коп. до 45,52 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,00 грн, максимальный – 45,01 грн. Для продажи минимальный курс – 45,25 грн, а максимальный – 45,75 грн.