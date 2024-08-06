Євро у банках подорожчав більше ніж на 10 копійок. Долар подешевшав

Готівкові курси валют у банках у вівторок рухаються різнонаправлено: долара подешевшав, євро подорожчав

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У вівторок, 6 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, знизився на 7 коп. і складає 40,96 грн. Курс продажу зменшився на 9 коп. до 41,46 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,40 грн, максимальний – 41,20 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,29 грн, максимальний – 41,65 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 23 коп. і становить 44,71 грн. Курс продажу підвищився на 12 коп. до 45,52 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,00 грн, максимальний – 45,01 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,25 грн, а максимальний – 45,75 грн.