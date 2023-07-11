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Евро в банках продолжает дорожать. Наличные курсы

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 11:00
Евро в банках продолжает дорожать. Наличные курсы - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Во вторник, 11 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником снизился на 1 коп. и составляет 36,64 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. – до 37,39 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,15 грн, максимальный – 37,00 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,60 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и составляет 40,30 грн. Средний курс продаж повысился на 5 коп. – до 41,28 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,45 грн, максимальный – 40,80 грн. Для продажи минимальный курс – 40,95 грн, максимальный – 41,80 грн.

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