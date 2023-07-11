Євро у банках продовжує дорожчати. Готівкові курси

У вівторок, 11 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком знизився на 1 коп. і становить 36,64 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. — до 37,39 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,15 грн, максимальний – 37,00 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,60 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 9 коп. і становить 40,30 грн. Середній курс продажу підвищився на 5 коп. – до 41,28 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 39,45 грн, максимальний – 40,80 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,95 грн, максимальний – 41,80 грн.