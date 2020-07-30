ФГВФЛ вернул вкладчикам банков-банкротов 5,2 млрд грн в первом полугодии

Фонд гарантирования вкладов физических лиц удовлетворил требования кредиторов банков-банкротов на сумму 5,2 млрд грн в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Из этой суммы 3,1 млрд грн в качестве внеочередного погашения было возвращено НБУ.

По итогу июня 2020 года, банки, которые находятся в управлении фонда, выплатили своим кредиторам 566 млн грн. В частности, Надра – 157 млн грн, Родовид Банк – 35 млн грн, Дельта Банк – 34,7 млн грн, УПБ – 0,6 млн грн.

Фонд оплачивает требования кредиторов за счет управления и продажи имущества неплатежеспособных банков.

В целом, за все время работы фонда кредиторам было возвращено 49,9 млрд грн, из них – 13,4 млрд грн – Национальному банку, говорится в сообщении.

По состоянию на 1 июля 2020 года Фондом подано 47 исковых заявлений к 39 банкам. Общая сумма действующих исковых требований составляет 96,1 млрд грн.

. В июне стало известно о том, что вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов отложили

В середине июля в Нацбанке назвали условия для увеличения максимальной суммы гарантий по вкладам, которая сейчас составляет 200 000 грн.

23 июля ФГВФЛ открыл доступ к реестру активов банков-банкротов.

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Роман Брыль

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