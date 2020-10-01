ФГВФЛ добился взыскания 870 млн грн с руководства обанкротившегося банка Михайловский
Северный апелляционный суд отменил решение хозсуда Киева от 28 июля и подтвердил право Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о взыскании 870 млн грн с экс-владельца и бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка Михайловский. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение суда.
Требования о взыскании предъявлены Виктору Полищуку (экс-владелец), Игорю Дорошенко (экс-глава правления) и Денису Панфилову (экс-заместитель председателя правления), уточняет издание.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Фонд гарантирования вкладов аргументирует исковые требования тем, что упомянутые лица являются связанными с банком Михайловский и совершили ряд противоправных действий, которые привели к убыткам банка и его кредиторов. Статья 89 Хозяйственного кодекса предусматривает ответственность должностных лиц за нанесение ущерба хозяйственному обществу и компенсацию за подробные действия.
Ранее хозсуд Киева отказал в удовлетворении иска ФГВФЛ к топ-менеджменту банка, ссылаясь на то, что банк не является хозяйственным обществом, и статья 89 Хозяйственного кодекса к нему не применима.
В своем решении Северный апелляционный суд констатировал, что предметом проверки в данному деле "являются акты (решения) органов управления банка и его должностных лиц в сфере организации и ведения хозяйственной деятельности, а также хозяйственные операции банка, что соответствует хозяйственному судопроизводству", цитирует решения суда finbalance.
- Банк Михайловский был признан неплатежеспособным в 2016 году. Правоохранители сразу начали расследовать вывод денег из банка. Еще в августе 2016-го прокуратура Киева отчитывалась о задержании предправления банка Игоря Дорошенко и сообщении ему о подозрении в растрате 870 млн грн банка. В ноябре 2018-го ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу Дорошенко и других сотрудников банка. Дорошенко с 2016 года пребывает под домашним арестом.
- Совладельцем банка Михайловский был бизнесмен Виктор Полищук. Именно его Национальный банк считал виновным в доведении банка до неплатежеспособности.
- 13 декабря 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в злоупотреблении полномочиями бывшему и.о. главы правления банка Михайловский, которые привели к убыткам Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на сумму 870 млн грн.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Комментарии