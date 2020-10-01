ФГВФЛ добился взыскания 870 млн грн с руководства обанкротившегося банка Михайловский

Северный апелляционный суд отменил решение хозсуда Киева от 28 июля и подтвердил право Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о взыскании 870 млн грн с экс-владельца и бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка Михайловский. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение суда.

Требования о взыскании предъявлены Виктору Полищуку (экс-владелец), Игорю Дорошенко (экс-глава правления) и Денису Панфилову (экс-заместитель председателя правления), уточняет издание.

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Фонд гарантирования вкладов аргументирует исковые требования тем, что упомянутые лица являются связанными с банком Михайловский и совершили ряд противоправных действий, которые привели к убыткам банка и его кредиторов. Статья 89 Хозяйственного кодекса предусматривает ответственность должностных лиц за нанесение ущерба хозяйственному обществу и компенсацию за подробные действия.

Ранее хозсуд Киева отказал в удовлетворении иска ФГВФЛ к топ-менеджменту банка, ссылаясь на то, что банк не является хозяйственным обществом, и статья 89 Хозяйственного кодекса к нему не применима.

В своем решении Северный апелляционный суд констатировал, что предметом проверки в данному деле "являются акты (решения) органов управления банка и его должностных лиц в сфере организации и ведения хозяйственной деятельности, а также хозяйственные операции банка, что соответствует хозяйственному судопроизводству", цитирует решения суда finbalance.

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Роман Брыль

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