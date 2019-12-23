Fitch повысил рейтинг жизнеспособности ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности (viability rating) государственного ПриватБанка с уровня "b-" до "b". Об этом говорится в релизе агентства от 23 декабря.

При этом Fitch подтвердил общие долгосрочные рейтинги дефолта эмитента всех четырех государственных банков на уровне "B". Но показатель жизнеспособности улучшен только для Привата.

Отмечается, что повышение VR ПриватБанка отражает его сильные рыночные позиции, финансовые показатели и стабильное качество активов на фоне роста кредитования экономики.

В отношении Ощадбанка и Укрэксимбанка агентство констатировало наличие рисков, связанных с большой долей неработающих кредитов в этих банках.