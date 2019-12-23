Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Fitch повысил рейтинг жизнеспособности ПриватБанка

Fitch повысил рейтинг жизнеспособности ПриватБанка
23.12.2019, 17:18

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента всех госбанков подтверждены на уровне "B"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности (viability rating) государственного ПриватБанка с уровня "b-" до "b". Об этом говорится в релизе агентства от 23 декабря.

При этом Fitch подтвердил общие долгосрочные рейтинги дефолта эмитента всех четырех государственных банков на уровне "B". Но показатель жизнеспособности улучшен только для Привата. 

Отмечается, что повышение VR ПриватБанка отражает его сильные рыночные позиции, финансовые показатели и стабильное качество активов на фоне роста кредитования экономики.

В отношении Ощадбанка и Укрэксимбанка агентство констатировало наличие рисков, связанных с большой долей неработающих кредитов в этих банках.

Напишите нам
национализация Приватбанка Ощадбанк ПриватБанк Укрэксимбанк госбанки
Комментарии
Последние новости
 