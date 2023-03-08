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Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации Айбокс Банка

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 16:07
Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации Айбокс Банка - Фото
Фото: Айбокс Банк/Facebook

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру ликвидации Айбокс Банка, которая завершится 7 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.   

Требования кредиторов будут погашаться за счет средств от ликвидации и реализации имущества и других активов банка, в очередности, предусмотренной законом о системе гарантирования вкладов физлиц, добавляют в ФГВФЛ. 

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Ликвидация начата на основании решения Национального банка Украины от 7 марта 2023 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации Айбокс Банка. 

Свое решение НБУ объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов и поддерживал деловые отношения с высокорисковыми клиентами в сфере услуг по организации и проведению турниров по спортивному покеру.   

В последние два года из-за нарушений в этой сфере НБУ неоднократно применял меры воздействия к Айбокс Банку: штрафы, отстранение руководства банка, блокирование отдельных операций, письменные предупреждения. 

В НБУ добавляют, что доля Айбокс Банка составила всего 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому его вывод с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины. 

Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций. 

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Роман Бриль
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