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Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк "Сич"

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 13:05
Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк
Фото: пресс-служба банка "Сич"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода банка "Сич" с рынка и ввел временную администрацию на один месяц с 10 августа 2022 года по 09 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

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В Фонде заявили, что назначили уполномоченным лицом во временную администрацию банка начальника управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Степанец Викторию Сергеевну.

9 августа НБУ отнес банк "Сич" к категории неплатежеспособных в связи с неуплатой  банком в установленный срок процентов по кредитам рефинансирования НБУ из-за недостаточности средств.

В июле банк должен был заплатить НБУ почти 68 млн грн, имея ликвидности на 750 млн грн. В наблюдательном совете и правлении банка приняли решение не погашать задолженность в конце июля.

Не получив проценты, регулятор направил банку требование погасить весь долг по рефинансированию — более 3 млрд грн. Однако на такое погашение у банка уже не было достаточно средств.

Поэтому с банка НБУ взыскал ценные бумаги, которые были залогом по кредиту и из-за  отсутствия денег регулятор объявил банк банкротом.

В пресс-службе банка "Сич" сообщали, что ликвидность банка остается "достаточной" для выполнения обязательств перед клиентами и другими кредиторами.

По данным банка, на 1 августа активы банка составляли 6,548 млрд грн, а общий объем высоколиквидных активов составил 847 млн грн.

Банк "Сич" основали в 2011 году. Акционеры банка — Олег Баланда (55,6% акций) Валерий Роздорожный (31%), а также Андрей Мельник и Олег Губанов. В то же время, как считают в НБУ, реально банком управляет Денис Горбуненко, владелец кипрской Raga Establishment Limited. Его связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Читайте также: Показательный урок. Нацбанк ликвидирует Банк Сич. Тот умышленно пошел в дефолт перед НБУ

Наталия Фреик
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Банк Сич НБУ ликвидация фонд гарантирования
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