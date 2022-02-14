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Где украинцы хранят сбережения: рейтинг украинских банков

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 12:58
Где украинцы хранят сбережения: рейтинг украинских банков - Фото
Иллюстративное фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

По состоянию на 1 января 2022 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,8 млн вкладов на сумму 675,6 млрд гривень. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке – 263,6 млрд гривень. Количество вкладчиков – 23 млн 194 тысячи.

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Далее идут банки иностранных банковских групп - Альфа-банк – 50,5 млрд гривень, количество вкладчиков – 2 млн 590 тысяч, Райффайзен Банк 48,8 млрд гривень, количество вкладчиков – 2 млн 767 тысяч, частный Универсал Банк -32,4 млрд гривень, количество вкладчиков – 5 млн 38 тысяч.

На пятом месте – частный ПУМБ – 36,9 млрд гривень, количество вкладчиков – 2 млн 500 тысяч.

Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

  • Общая сумма банковских вкладов физлиц, включая физлиц-предпринимателей, увеличилась на 68 млрд грн, или 11,2% за 2021 год по сравнению с предыдущим годом – до 675,6 млрд грн. 

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Наталия Софиенко
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НБУ рейтинг банков
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