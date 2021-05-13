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Госбанки продолжают закрывать отделения и увольнять сотрудников – НБУ

13.05.2021, 16:13
Госбанки продолжают закрывать отделения и увольнять сотрудников – НБУ - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

Государственные банки и банки с иностранным капиталом закрыли 87 отделений в первом квартале 2021 года. Об этом сообщается в обзоре банковского сектора за январь-март, опубликованном Национальным банком Украины. 

В частности, госбанки, включая ПриватБанк закрыли 81 отделение за отчетный период. Иностранные банки – 6 отделений.

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Напротив, частные банки открыли 27 отделений в первом квартале текущего года.

Всего, за 2020 год в Украине было закрыто 900 банковских отделений.

Государственные и иностранные банки сократили 1900 банковского персонала за январь-март 2021 года. Из них госбанки – 1000 человек, отдельно ПриватБанк – 600 человек, иностранные банки – 300 человек.

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Персонал частных банков увеличился на 400 сотрудников.  За 2020 год численность банковского персонала банков всех форм собственности сократилась на 5000 человек.

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Роман Брыль
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НБУ госбанки отделения банков
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