Госбанки продолжают закрывать отделения и увольнять сотрудников – НБУ

Государственные банки и банки с иностранным капиталом закрыли 87 отделений в первом квартале 2021 года. Об этом сообщается в обзоре банковского сектора за январь-март, опубликованном Национальным банком Украины.

В частности, госбанки, включая ПриватБанк закрыли 81 отделение за отчетный период. Иностранные банки – 6 отделений.

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Напротив, частные банки открыли 27 отделений в первом квартале текущего года.

Всего, за 2020 год в Украине было закрыто 900 банковских отделений.

Государственные и иностранные банки сократили 1900 банковского персонала за январь-март 2021 года. Из них госбанки – 1000 человек, отдельно ПриватБанк – 600 человек, иностранные банки – 300 человек.

Персонал частных банков увеличился на 400 сотрудников. За 2020 год численность банковского персонала банков всех форм собственности сократилась на 5000 человек.

За 2019 год украинские банки закрыли 507 структурных подразделений, их общее количество на январь 2020 года составляло 8002.

9 июля 2020 года НБУ сообщил, что за первое полугодие 2020 года банки закрыли 558 отделений в Украине, открыли – 47. Наибольшее количество отделений за данный период закрыл Ощадбанк – 320.

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Роман Брыль

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