Госбанки продолжают закрывать отделения и увольнять сотрудников – НБУ
Государственные банки и банки с иностранным капиталом закрыли 87 отделений в первом квартале 2021 года. Об этом сообщается в обзоре банковского сектора за январь-март, опубликованном Национальным банком Украины.
В частности, госбанки, включая ПриватБанк закрыли 81 отделение за отчетный период. Иностранные банки – 6 отделений.
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Напротив, частные банки открыли 27 отделений в первом квартале текущего года.
Всего, за 2020 год в Украине было закрыто 900 банковских отделений.
Государственные и иностранные банки сократили 1900 банковского персонала за январь-март 2021 года. Из них госбанки – 1000 человек, отдельно ПриватБанк – 600 человек, иностранные банки – 300 человек.
Персонал частных банков увеличился на 400 сотрудников. За 2020 год численность банковского персонала банков всех форм собственности сократилась на 5000 человек.
- За 2019 год украинские банки закрыли 507 структурных подразделений, их общее количество на январь 2020 года составляло 8002.
- 9 июля 2020 года НБУ сообщил, что за первое полугодие 2020 года банки закрыли 558 отделений в Украине, открыли – 47. Наибольшее количество отделений за данный период закрыл Ощадбанк – 320.
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