Госисполнитель арестовал имущество Укрсоцбанка

12 сентября Шестой апелляционный административный суд не отменил штраф, наложенный на Укрсоцбанк Национальным банком в 2018 году за нарушения в сфере финмониторинга, в размере 30,45 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.

Кроме того, без изменений осталось постановление госисполнителя о взыскании исполнительного сбора в размере 3,045 млн грн и наложении ареста на все имущество Укрсоцбанка.

Согласно судебным материалам, 26 апреля по требованию Укрсоцбанка Окружной админсуд Киева отменил штраф Нацбанка. Регулятор подал апелляцию.

6 сентября в адрес Укрсоцбанка поступило постановление госисполнителя отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции от 5 сентября об открытии производства по исполнению решения НБУ №377/БТ от 23.11.2018 г. (Тогда НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличными по документам с признаками фиктивности. - Ред.).

5 сентября госисполнитель принял постановление о взыскании исполнительного сбора с Укрсоцбанка в размере 3,045 млн грн. А постановлением от 6 сентября госиполнителем был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество Укрсоцбанка.

В судебных материалах Укрсоцбанк указывал на то, что НБУ, "не дожидаясь результатов рассмотрения поданной апелляционной жалобы, зная о противоправности принятого решения о применении штрафных санкции к АО Укрсоцбанк, пытается до окончания рассмотрения обжалуемого решения суда первой инстанции принудительно взыскать с банка сумму начисленного штрафа, а также сумму исполнительного сбора".

Коллегия судей Шестого апелляционного суда "не усмотрела очевидной противоправности обжалуемых решений ответчика". И пришла к выводу "об отсутствии достаточных и необходимых правовых оснований для удовлетворения заявления истца об обеспечении иска".