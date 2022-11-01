Гривня еще набрала в цене. Официальный курс валют
01.11.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 ноября курс гривни по отношению к евро вырос на 17 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается на том же уровне.
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