Гривня еще подорожала. Курс валют НБУ
27.09.2023, 09:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 сентября курс гривни по отношению к евро вырос на 11 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.
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