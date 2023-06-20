Гривня немного укрепилась. Курс валют НБУ
20.06.2023, 09:00
Фото: Pixabay
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 июня курс гривни по отношению к евро повысился на 14 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.
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