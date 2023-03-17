Гривня подешевела. Курс валют НБУ
17.03.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 марта курс гривни по отношению к евро снизился на 10 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
- НБУ планирует постепенно отменять ограничения на валютном рынке, которые были введены в начале войны
- Европейский центробанк поднял ставку до 3%, несмотря на банковскую панику
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии