Европейский центробанк поднял ставку до 3%, несмотря на банковскую панику

Европейский центральный банк во второй раз с начала года поднял учетную ставку на 0,5 п.п. – с 2,5% до 3,0%, самого высокого уровня с 2008 года. Об этом говорится на его сайте.

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Ставка по депозитам также выросла до 3% (ранее она была на уровне 2,5%), а по маржинальным кредитам – до 3,5% (ранее – 3,0%).

На предыдущем заседании в начале февраля ЕЦБ предупреждал, что планирует в марте повысить ставку на 0,5 п. п., а затем будет оценивать ситуацию.

Банковская паника, связанная с банкротством трех американских банков подряд, в том числе Silicon Valley Bank, не заставила ЕЦБ пересмотреть свои планы. Проблемы SVB отчасти были связаны с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США.

ЕЦБ выразил уверенность, что повышение ставок не угрожает банковскому сектору Европы.

"Совет управляющих ЕЦБ внимательно следит за текущей рыночной напряженностью и готов принять необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне. Европейский банковский сектор устойчив, показатели достаточности капитала и ликвидности банков – сильны", – говорится в заявлении ЕЦБ.

"В любом случае у ЕЦБ есть все необходимые инструменты для вливаний ликвидности в финансовую систему еврозоны в случае необходимости", – заявил центробанк.

Повышение ставок связано со стремлением замедлить темпы роста цен. Руководство Европейского центробанка ожидает, что инфляция будет составлять в среднем 5,3% в 2023 году, 2,9% в 2024 году и 2,1% в 2025 году.

Прогноз роста ВВП еврозоны на 2023 год повышен до 1% с 0,5%, на 2024 год – снижен до 1,6% с 1,9%, на 2025 год – до 1,6% с 1,8%.

Андрій Водяний

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