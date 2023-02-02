Европейский центробанк поднял учетную ставку до максимального уровня за 15 лет
Европейский центральный банк поднял учетную ставку на 0,5 п.п. до 2,5%, — самого высокого уровня с 2008 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В ЕЦБ заявили, что самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в истории центробанка еще не завершено — даже несмотря на падение цен на энергоносители.
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"Совет управляющих намерен поднять учетную ставку еще на 0,5 п.п. на следующем заседании по денежно-кредитной политике в марте", — говорится в заявлении ЕЦБ.
После анонсированного повышения ставки в марте ЕЦБ возьмет паузу, чтобы оценить влияние своей политики на замедление инфляции.
"В целом экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и должна восстановиться в ближайшие кварталы. Рыночные индикаторы предполагают, что цены на энергоносители в ближайшие годы будут значительно ниже, чем ожидалось во время нашей последней встречи", — прокомментировала президент ЕЦБ Кристин Лагард.
- 27 октября 2022 года ЕЦБ второй раз подряд повысил ставку на рекордные 0,75 п.п.
- 18 ноября Лагард анонсировала, что ЕЦБ из-за инфляции повысит ставки до уровней, подавляющих экономический рост.
- 6 декабря главный экономист Европейского центробанка заявил, что инфляция в еврозоне близка к пику.
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