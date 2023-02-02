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Европейский центробанк поднял учетную ставку до максимального уровня за 15 лет

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 16:56
Европейский центробанк поднял учетную ставку до максимального уровня за 15 лет - Фото
Президент ЕЦБ Кристин Лагард (Фото: ЕРА)

Европейский центральный банк поднял учетную ставку на 0,5 п.п. до 2,5%, — самого высокого уровня с 2008 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.  

В ЕЦБ заявили, что самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в истории центробанка еще не завершено — даже несмотря на падение цен на энергоносители. 

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"Совет управляющих намерен поднять учетную ставку еще на 0,5 п.п. на следующем заседании по денежно-кредитной политике в марте", — говорится в заявлении ЕЦБ. 

После анонсированного повышения ставки в марте ЕЦБ возьмет паузу, чтобы оценить влияние своей политики на замедление инфляции. 

"В целом экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и должна восстановиться в ближайшие кварталы. Рыночные индикаторы предполагают, что цены на энергоносители в ближайшие годы будут значительно ниже, чем ожидалось во время нашей последней встречи", — прокомментировала президент ЕЦБ Кристин Лагард

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Роман Бриль
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инфляция ЕЦБ кристин лагард учетная ставка
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