Гривня подешевела. Официальный курс валют
18.10.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 октября курс гривни по отношению к евро снизился на 9 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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