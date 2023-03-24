Гривня подешевела. Официальный курс валют
24.03.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 марта курс гривни по отношению к евро снизился на 34 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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