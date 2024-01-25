Гривня подешевела. Официальный курс валют
Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины 25 января курс гривни по отношению к доллару опустился на 7 коп. и составляет 37,5252 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта сбросила 19 копеек – 40,8837 грн/евро.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube


Читайте также
Тайны рыбных аукционов. Каким курсом следует еРыба
курсы валюткурс нбукурс гривникурс долларакурс евро