Гривня подешевела. Официальный курс валют
Согласно официальному курсу Национального банка Украины 25 января курс гривни по отношению к доллару опустился на 7 коп. и составляет 37,5252 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта сбросила 19 копеек – 40,8837 грн/евро.
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