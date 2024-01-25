Гривня подешевела. Официальный курс валют

Курс доллара вырос на 7 копеек, курс евро – на 19

Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины 25 января курс гривни по отношению к доллару опустился на 7 коп. и составляет 37,5252 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта сбросила 19 копеек – 40,8837 грн/евро.

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