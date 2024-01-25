Гривня подешевшала. Офіційний курс валют
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України 25 січня курс гривні відносно долара опустився на 7 коп. і становить 37,5252 грн/долар. Стосовно євро національна валюта скинула 19 копійок – 40,8837 грн/євро.
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