Громадам спростили використання грошей із Фонду ліквідації наслідків агресії РФ

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Кабінет міністрів спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зокрема, спрощено процедуру виділення коштів з Фонду для подолання наслідків надзвичайних ситуацій та фінансування інших важливих проєктів. Тепер громади зможуть подавати регіональні проєкти відновлення безпосередньо до міністерств через Державну цифрову екосистему управління відновленням (DREAM).

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"Пріоритетом залишається відновлення житла, соціальних об'єктів та захист критичної інфраструктури. Фінансування коштами Фонду ліквідації перехідних проєктів, перелік яких було затверджено урядом у 2023 році, продовжиться у новому бюджетному році за своєчасного використання цільових коштів", – прокоментував віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

У 2023 році загальний обсяг коштів, виділених Фондом, склав 61,8 млрд грн. З них 25,1 млрд грн було спрямовано на 418 проєктів та заходів місцевого й регіонального оновлення. Більшість проєктів – відновлення соціальної інфраструктури та облаштування укриттів.

Також завдяки Фонду ліквідації успішно стартувала програма єВідновлення, за якою люди, чиє житло постраждало через війну, отримали майже 3 млрд грн компенсацій.

Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС було розгорнуто будівництво магістрального водопроводу, на який із Фонду ліквідації за окремою процедурою було виділено 8,5 млрд грн.

Проєкти Фонду внесені до DREAM, що дозволяє здійснювати їхнє фінансування за прозорою та відкритою процедурою.

Через DREAM громади можуть самостійно планувати та впроваджувати проєкти оновлення та модернізації. DREAM дозволяє контролювати кожен етап життєвого циклу проєкту – від реєстрації проєктів до розробки документації, фінансування, проведення закупівель, управління будівництвом та аудиту. Екосистема збирає, систематизує та публікує відкриті дані щодо всіх етапів проєктів відновлення в режимі реального часу.

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