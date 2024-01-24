Общинам упростили использование денег из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ

Фото: depositphotos.com

Кабинет министров упростил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

В частности, упрощена процедура выделения средств из Фонда для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций и финансирования других важных проектов. Теперь общины смогут подавать региональные проекты восстановления напрямую в министерства через Государственную цифровую экосистему управления восстановлением (DREAM).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Приоритетом остается восстановление жилья, социальных объектов и защита критической инфраструктуры. Финансирование за счет средств Фонда ликвидации переходных проектов, перечень которых был утвержден правительством в 2023 году, продолжится в новом бюджетном году при своевременном использовании целевых средств", – прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

В 2023 году общий объем средств, выделенных Фондом, составил 61,8 млрд грн. Из них 25,1 млрд грн было направлено на 418 проектов и мероприятий местного и регионального обновления. Большинство проектов — восстановление социальной инфраструктуры и обустройство укрытий.

Также благодаря Фонду ликвидации успешно стартовала программа єВідновлення, по которой люди, чье жилье пострадало из-за войны, получили почти 3 млрд грн компенсаций.

После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС было развернуто строительство магистрального водопровода, на которое из Фонда ликвидации по отдельной процедуре было выделено 8,5 млрд грн.

Проекты Фонда внесены в DREAM, что позволяет осуществлять их финансирование по прозрачной и открытой процедуре.

Через DREAM общины могут самостоятельно планировать и внедрять проекты обновления и модернизации. DREAM позволяет контролировать каждый этап жизненного цикла проекта – от регистрации проектов до разработки документации, финансирования, проведения закупок, управления строительством и аудита. Экосистема собирает, систематизирует и публикует открытые данные по всем этапам проектов восстановления в режиме реального времени.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube