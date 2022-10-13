Гривня подорожала. Курс валют НБУ
13.10.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 октября курс гривни по отношению к евро вырос на 4 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
- Украина рассчитывает получить еще более $11 млрд международной помощи до конца года – НБУ
- Суд заключил под стражу подозреваемого по "делу Укргазбанка", где фигурирует экс-глава НБУ
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии