Суд взял под стражу подозреваемого в "деле Укргазбанка", где фигурирует экс-глава НБУ

Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из подозреваемых в уголовном производстве о выводе денег из Укргазбанка, где также фигурирует бывший глава НБУ Кирилл Шевченко. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Речь идет о начальнике департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка – ему избрали меру пресечения с возможностью выйти под залог 35,1 млн грн.

Срок действия меры пресечения – до 10 декабря.

Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (расход имущества); ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов.

На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.

Подозреваемых пятеро. Кроме Кирилла Шевченко, это два тогдашних заместителя председателя правления Укргазбанка, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.

Шевченко уехал за границу до вручения подозрения и оттуда заявил о политическом давлении.

Андрій Водяний

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