Суд взял под стражу подозреваемого в "деле Укргазбанка", где фигурирует экс-глава НБУ
12.10.2022, 17:31
Фото: ВАКС
Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из подозреваемых в уголовном производстве о выводе денег из Укргазбанка, где также фигурирует бывший глава НБУ Кирилл Шевченко. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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Речь идет о начальнике департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка – ему избрали меру пресечения с возможностью выйти под залог 35,1 млн грн.
Срок действия меры пресечения – до 10 декабря.
Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (расход имущества); ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
- По версии следствия, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов.
- На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.
- Подозреваемых пятеро. Кроме Кирилла Шевченко, это два тогдашних заместителя председателя правления Укргазбанка, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.
- Шевченко уехал за границу до вручения подозрения и оттуда заявил о политическом давлении.
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