Гривня потеряла еще 53 копейки. Официальный курс валют
08.11.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 ноября курс гривни по отношению к евро упал на 53 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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